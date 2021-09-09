Липецк, 9 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Липецкой области 9 сентября подтверждено 196 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 48 тыс. 645 положительных результатов исследования.

За весь период наблюдения 42 тыс. 490 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 355 — за последние сутки.

За весь период скончались 1487 человек. Восемь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.