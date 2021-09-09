Ярославль, 9 сентября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Мэр Рыбинска Ярославской области Денис Добряков считает себя виновным в аварии, которая произошла утром 9 сентября. Слова главы города приводит пресс-служба администрации.

Rybinsk.ru Денис Добряков

«Попал в аварию. Думаю, что виноват я. Выполнял маневр с выездом на встречную полосу, а значит, несу ответственность за его безопасность. Была скользкая дорога и ограниченная видимость, детали еще установят сотрудники ГИБДД, но я вины с себя не снимаю», — рассказал Денис Добряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лексус» главы столкнулся с «ВАЗ-2110». Водитель и пассажир ВАЗа получили травмы.

«Слава Богу, что все живы, сразу вызвал скорую, людей госпитализировали в сознании. С врачами я на связи, очень переживаю за пострадавших и желаю им скорейшего выздоровления. Прошел медицинское освидетельствование, как и положено, дал все необходимые показания и готов ответить по закону», — рассказал Денис Добряков.

Это не первое ДТП в Ярославской области с участием мэром городов. В 2008 году мэр Ярославля Виктор Волончунас насмерть сбил человека. Уголовное дело тогда было прекращено в связи с отсутствием доказательств.