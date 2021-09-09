Вупперталь, Германия, 9 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Компания Volkner Mobil со штаб-квартирой в немецком городе Вупперталь представила видео с обзором 12-метрового кемпера Volkner Mobil Performance S. Видео размещено на канале компании в Youtube.

Volkner Mobil Volkner Mobil Performance S

Volkner Mobil Performance S имеет удивительную цветовую гамму, включающую оттенок «пурпурный баклажан». Модель оборудована солнечными батареями, которые размещены на крыше кемпера. Емкость батарей составляет 1800 Ач.

Кроме того, дом на колесах имеет подвесной гараж для легкового автомобиля, который открывается с помощью гидравлики.

Volkner Mobil Performance S получил стереосистему Burmester, отделку из шпона BrilliantBlack, кухню, оборудованную всей необходимой техникой. Также в кемпере имеется бак для воды на 750 — 1000 л.

Ранее компания Colorado Teardrops представила каплевидный прицеп для кемпинга, созданный специально для владельцев электрокаров. Модель получила блок аккумуляторов, встроенный в раму прицепа, который позволяет заряжать батареи электромобиля.

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