Москва, 9 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Анонсирование изменений тарифов платежной системы Visa в новом году связано с продолжающимся конфликтом с крупнейшим онлайн-ретейлером Wildberries, установившим льготные эквайринговые комиссии для оплаты товаров с помощью российских платежных систем: «МИР», СБП и SberPay, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Visa

«Эквайринговая комиссия делится на три части. Основная ее часть — межбанковская комиссия, которая уплачивается эмитенту карты. Меньшую часть составляет комиссия платежной системы. Оставшаяся часть является доходом банка-эквайера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры.

Тарифы за эквайринг различаются в разных странах, банках и зависят от статуса карты: оплата по премиальным картам дает, как правило, ряд скидок для плательщика.

Вспыхнувший и продолжающийся скандал между платежными системами Mastercard, Visa и онлайн-ретейлером Wildberries, предоставил своим покупателям возможность снизить стоимость покупок товаров в случае оплаты их онлайн с использованием российских платежных систем.

По сути, эти платежные системы уменьшили либо снизили до нуля межбанковскую комиссию, уплачиваемую эмитенту карты. Что и создало конкурентное преимущество для клиентов, владеющих картами с российскими платежными системами.

Это привело к уменьшению стоимости товара и вызвало отток использования покупателями платежных карт, выпущенных в системах Mastercard и Visa. .

Для компенсации снижения финансовых потоков от эквайринга в онлайн супермаркете Wildberrys международная платежная система Visa в новом году повышает межбанковскую комиссию за прием пластиковых карт для супермаркетов и ссужает льготы для владельцев ряда премиальных пластиковых карт.

Увеличение комиссии позитивно скажется на положении банков-эмитентов, карты которых клиенты используют при интернет-покупках.

Отмена межбанковского тарифа для продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб создаст привлекательные условия для клиентов, использующих платежные карты эмитированные в системе Visa. Бизнес не хочет терять свои доходы и всегда ищет пути компенсации их снижения», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, платежная система Visa с 1 февраля 2022 года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров.

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