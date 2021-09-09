Конкуренция с платёжными системами: о повышении тарифов системы Visa
Москва, 9 сентября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Анонсирование изменений тарифов платежной системы Visa в новом году связано с продолжающимся конфликтом с крупнейшим онлайн-ретейлером Wildberries, установившим льготные эквайринговые комиссии для оплаты товаров с помощью российских платежных систем: «МИР», СБП и SberPay, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.
Visa
«Эквайринговая комиссия делится на три части. Основная ее часть — межбанковская комиссия, которая уплачивается эмитенту карты. Меньшую часть составляет комиссия платежной системы. Оставшаяся часть является доходом банка-эквайера, который обеспечивает поддержание платежной инфраструктуры.
Тарифы за эквайринг различаются в разных странах, банках и зависят от статуса карты: оплата по премиальным картам дает, как правило, ряд скидок для плательщика.
Вспыхнувший и продолжающийся скандал между платежными системами Mastercard, Visa и онлайн-ретейлером Wildberries, предоставил своим покупателям возможность снизить стоимость покупок товаров в случае оплаты их онлайн с использованием российских платежных систем.
По сути, эти платежные системы уменьшили либо снизили до нуля межбанковскую комиссию, уплачиваемую эмитенту карты. Что и создало конкурентное преимущество для клиентов, владеющих картами с российскими платежными системами.
Это привело к уменьшению стоимости товара и вызвало отток использования покупателями платежных карт, выпущенных в системах Mastercard и Visa. .
Для компенсации снижения финансовых потоков от эквайринга в онлайн супермаркете Wildberrys международная платежная система Visa в новом году повышает межбанковскую комиссию за прием пластиковых карт для супермаркетов и ссужает льготы для владельцев ряда премиальных пластиковых карт.
Увеличение комиссии позитивно скажется на положении банков-эмитентов, карты которых клиенты используют при интернет-покупках.
Отмена межбанковского тарифа для продавцов бытовой техники, мебели и курьерских служб создаст привлекательные условия для клиентов, использующих платежные карты эмитированные в системе Visa. Бизнес не хочет терять свои доходы и всегда ищет пути компенсации их снижения», — пояснил эксперт.
Как сообщало ИА REGNUM, платежная система Visa с 1 февраля 2022 года изменит часть межбанковских комиссий при оплате товаров.
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