Новосибирск, 9 сентября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области уточнило, сколько будет стоить проезд по новому мосту через реку Обь в Новосибирске. По данным ведомства, самой высокой стоимость движения будет для грузовиков и трейлеров с тремя осями, у которых высота над передней осью превышает 2,6 м. — 300 рублей за одну поездку.

Sibkray.ru Четвертый мост через Обь

По данным «НГС Новостей», 200 рублей будут платить водители транспортных средств третьей категории, у которых высота над передней осью более 2,6 м. По 150 рублей — автомобилисты, передвигающиеся на транспортных средствах второй категории (с высотой над передней осью в пределах 2−2,6 м). Для мотоциклов, легковушек, фургонов и микроавтобусов тариф составит 100 рублей, пишут «HГС Новости» со ссылкой на министерство.

Освободят от платы за проезд по четвёртому мосту транспорт общего пользования, специальные транспортные средства, оборудованные устройствами для подачи световых и звуковых сигналов, транспортные средства организаций федеральной почтовой связи. Платить не будут пожарные, полицейские машины и скорые.

При этом плату будут взимать с такси, маршруток и междугородних автобусов.

Напомним, что сдача моста в эксплуатацию запланирована на 2022 год.