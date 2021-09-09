Москва, 9 сентября 2021, 14:22 — REGNUM На следующей неделе партия проведет совещания с Правительством по проекту бюджета на 2022 год и период 2023—2024 года, где будут обсуждаться эти вопросы
Развитие инфраструктуры дает толчок развитию страны, обеспечивая людей больницами, школами, дорогами, общественными пространствами. Эти вопросы оказались наиболее популярными среди предложений, поступивших в народную программу «Единой России», заявил секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак во время заседания правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.
Ряд регионов уже начали получать средства на инфраструктурные проекты. Среди них — Нижегородская, Мурманская, Московская области.
Не менее важная программа — капремонт школ. Секретарь Генсовета партии напомнил, что «Единая Россия» уже подключила к ее подготовке родительское сообщество и за каждой школой закреплены ответственные депутаты.
Для полноценной реализации программы капремонта школ необходимо утвердить перечень критериев качества, уверена сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Он будет единым и обязательным для всех школ и включит и оборудование, и мебель, и программное обеспечение учебного заведения.
Способствовать развитию творческого подхода к обновлению учебных заведений будет конкурс лучших реализованных проектов, считает Елена Шмелева. Их можно отбирать ежегодно и поощрять команды школ-победителей дополнительным финансированием на развитие образовательной среды.
Проекты ремонта и строительства школ собраны в одну программу, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам заседания комиссии. Это один из ключевых вопросов, которыми Правительство и депутаты «Единой России» занимаются по поручению Президента.
Марат Хуснуллин подчеркнул, что большую роль в законодательном обеспечении программ строительства и капремонта школ сыграли депутаты «Единой России».
Напомним, «Единая Россия» обратились к Владимиру Путину с предложением запустить программу развития инфраструктурных проектов в регионах и обеспечить ее необходимыми ресурсами, в том числе льготными кредитами под низкий процент и на длительный срок. Глава государства поддержал инициативу. Госдума единогласно приняла закон в третьем чтении 9 июня. На Съезде «Единой России» 19 июня Президент объявил о продлении программы до 2026 года и увеличении ее финансирования.
Создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент также поручил на Съезде партии. Строительство новых объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе. Ранее «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из 7200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приемки в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.