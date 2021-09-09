Грозный, 9 сентября, 2021, 14:34 — ИА Регнум. На автотранспортых артериях Чечни в настоящее время расположены 249 мостов. Из них 159 — требуют замены или ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минавтодора. Своим средствами решить вопрос с заменой ветхих сооружений не представляется возможным, поэтому требуется помощь федерального центра.

Мост

Этот вопрос поднимался в ходе селекторного совещании по вопросу обсуждения проекта постановления правительства РФ «Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений».

С учетом того, что 40% аварийных и предаварийных мостов находятся в горной местности, их закрытие или выход из строя станет причиной изоляции жителей населенных пунктов от остальной части республики. Поэтому решение вопроса обновления мостов в Чечне представляется жизненно важным, отметили в минавтодоре.

«За счет средств Дорожного фонда, поступающих в республиканский бюджет, решить проблему не представляется возможным. Поэтому для республики рассматриваемый вопрос является жизненно важным»,— говорится в сообщении ведомства.