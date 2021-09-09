Сеул, , 14:20 — REGNUM Министры иностранных дел стран-участниц МИКТА выступили 8 сентября с совместным заявлением, в котором выразили соболезнования пострадавшим и семьям погибших при лесных пожарах в Турции и Европе.

Лесной пожар geralt

Представители пяти стран обратили внимание на связь между изменением климата и стихийными бедствиями, а также подтвердили стремление бороться с изменением климата.

МИКТА — неформальное объединение пяти стран: Мексики, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Австралии, так называемых «средних держав», основанное в 2013 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца июля по август текущего года в Турции ликвидировали почти 300 очагов возгорания.

Читайте также: Турция справилась с лесными пожарами