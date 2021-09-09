Москва, 9 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил гендиректору частного АО «РКК «Байконур» из Казахстана Даурену Мусе, являющемуся владельцем советского многоразового космического корабля «Буран», оценить риски своего безответственного поведения.

Kremlin.ru Дмитрий Рогозин

«Вам стоит не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность, в которой вы ничего не соображаете, а оценить риски вашего, на мой взгляд, безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин», — написал глава «Роскосмоса» в ответ на пост владельца «Бурана» в соцсети Facebook.

Также Рогозин добавил, что несмотря на то, что Муса несет персональную ответственность за состояние уникальных машин (летного образца «Бурана» и макета космического корабля), им не был предпринято ничего для того, чтобы организовать их надлежащее хранение.

«Дальнейшее пребывание обоих «Буранов» и «Энергии-М» в этих корпусах грозит утерей матчасти», — предупредил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее гендиректор казахского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса, являющийся владельцем корабля «Буран» заявил, что он не собирается давать согласие на вывоз макета и второго летного экземпляра советского многоразового космического корабля «Буран» в Россию.