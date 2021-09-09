Ульяновск, 9 сентября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области выздоровели ещё более 200 ковид-пациентов. Это следует из обновлённых сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 9 сентября, в Ульяновской области официально выявлено 76 787 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 272.

Выздоровели 68 812 ковид-пациентов, из них за последние сутки победили болезнь 226 человек. Доля выздоровевших составляет 89,61%.

Напомним, что для выработки коллективного иммунитета в Ульяновской области планируют вакцинировать 595 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается углубленная диспансеризация для людей, переболевших COVID-19. Сначала назначаются исследования, по итогам которых определяются риски и признаки развития хронических заболеваний. При необходимости пациента направляют на второй этап для уточнения диагноза и в случае выявления рисков он отправляется на медицинскую реабилитацию.