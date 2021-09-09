Ереван, 9 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Авиакомпания «Армения» с 20 сентября запустит ежедневные рейсы из Еревана в Москву и в Тбилиси. Об этом 9 сентября сообщил на пресс-конференции глава компании Геворк Хачатрян.

Basel.aero Самолет

«С 20 сентября мы будем ежедневно осуществлять рейсы Ереван — Москва — Ереван в московские аэропорты Внуково и Шереметьево, а также ежедневные рейсы Ереван — Тбилиси — Ереван», — сказал руководитель авиаперевозчика.

Он отметил, что Ереван станет транзитным пунктом для тех, кто хочет попасть из России в Грузию и обратно. Это должно стать дополнительным средством пополнения госбюджета Армении.

Хачатрян добавил, что компания ближе к Новому году организует рейсы в ряд российских городов. Планируется запустить маршруты до Екатеринбурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону и Новосибирска.

Напомним, прямые рейсы между Россией и Грузией запрещены с июля 2019 года. Это произошло после крупного антироссийского митинга в Тбилиси.