Омск, 9 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о надвигающихся заморозках.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заморозки

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, с 12 по 15 сентября в городе «прогнозируется опасное метеорологическое явление». В ночное время температура воздуха опустится до минусовых отметок.

Как сообщало ИА REGNUM, заморозки также ожидаются в Республике Алтай.

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