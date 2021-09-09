В Омске прогнозируются заморозки
Омск, 9 сентября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Жителей Омска предупредили о надвигающихся заморозках.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Заморозки
Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского УГМС, с 12 по 15 сентября в городе «прогнозируется опасное метеорологическое явление». В ночное время температура воздуха опустится до минусовых отметок.
Как сообщало ИА REGNUM, заморозки также ожидаются в Республике Алтай.
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