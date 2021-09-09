Москва, 9 сентября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Пандемия коронавируса очень сильно повлияла на Арктику. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил директор Арктического экономического совета Мадс Фредериксен.

Арктический туризм

«Пандемия оказала очень большое влияние на Арктику, — сказал Фредериксен. — Мы сталкиваемся с большими проблемами в плане демографии, здоровья и так далее. В Арктике практически нет границ. И малочисленные народы Севера перемещаются безо всяких ограничений. Но к ним никто не приезжает. Потому что туризм затруднен. А туризм просто необходим для развития Арктики. Туристы с большим удовольствием приезжают в Арктику, чтобы полюбоваться северным сиянием. Но сейчас мы сталкиваемся с временными трудностями, связанными с пандемией, и с такими постоянными трудностями, как недостаточная инфраструктура портов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках форума прозвучало мнение о том, что эйфория глобализации уже прошла.