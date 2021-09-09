Киев, , 14:24 — REGNUM В Киеве с официальным визитом находится делегация Сената Франции, которая заинтересовалась ситуацией со свободой слова и преследованием оппозиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цензура Drive2.ru

Визит начался с посещения посольства Франции на Украине и встречи с послом, где дипломатам, в числе прочего, была доведена информация про обеспокоенность Союза журналистов Франции и ОБСЕ ситуацией со свободой слова на Украине.

Сегодня, 9 сентября, делегация стала гостем студии телеканала «Первый независимый», где обсуждался вопрос обстоятельств закрытия властями Украины независимых телеканалов «112 Украина», ZIK, NewsOne и «Первый независимый», а также ряда других СМИ.

После этого представители Сената Франции встретились с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком, которого власти Украины обвиняют в государственной измене.

«Везде, где мы были, все нам о Медведчуке говорили… И мы хотели узнать от него лично, что происходит. Мы уже это поняли, мы уже знаем, будем обсуждать это с нашими коллегами во Франции и вообще всё происходящее в Украине… Украина для нас очень важная страна. Стабильная Украина — стабильная Европа. Все встречи и разговоры, которые мы провели в Киеве, были в интересах суверенитета Украины. И позиция Франции, наша позиция — поддержать Украину и целостность этой страны», — заявила в комментарии прессе член делегации, вице-президент комиссии по конституционному законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле.

По ее словам, делегация вернётся во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой, касающейся децентрализации, коррупции и свободы слова на Украине; и будет добиваться выполнения всех достигнутых договоренностей.

ИА REGNUM напоминает, что три основные оппозиционные телеканала Украины были закрыты в феврале этого года через решение Совнацбеза страны, утверждённое президентом Зеленским. Также в феврале против лидера оппозиции Виктора Медведчука и ряда лиц его окружения, включая супругу, ввели санкции, а в мае в его отношении возбудили уголовное дело, обвинив в государственной измене.