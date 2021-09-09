Воронеж, 9 сентября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 464 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 9 сентября. Накануне, 8 сентября, сообщалось о 463 новых заразившихся.

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Выздоровевшими после ковида за последние сутки признаны 247 воронежцев, за тот же период скончался ещё 21 пациент с ковидом.

Всего за период пандемии в Воронежской области подтверждено 122 741 случай заражения коронавирусом, выздоровели 104 607 человек. Число жертв инфекции среди воронежцев достигло 5 258 человек.