Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 14:30 — ИА Регнум. На востоке Ленинградской области ближайшей ночью местами пройдут сильные дожди, предупреждают 9 сентября в ГУ МЧС России по региону.

Дождь

Согласно ежедневному прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночь на пятницу, 10 сентября, местами на востоке Ленинградской области ожидаются сильные дожди. При этом температура воздуха ночью будет колебаться в районе +9…+11 градусов.

Днем в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 3−8 м/с. Температура воздуха днём +15…+17 градусов. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днём повышаться.

В субботу, 11 сентября, также ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, южный, днём юго-западный, западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, местами до +6 градусов, днём +19…+21 граду. Атмосферное давление будет ночью мало меняться, днём понижаться.