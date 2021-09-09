Москва, , 14:14 — REGNUM Серия военных учений, которые Россия вместе с союзниками по ОДКБ проводит в Средней Азии вблизи границ Афганистана, говорит о том, что в Москве и союзных столицах серьёзно оценивают угрозы, исходящие с территории этой страны, подчеркнул обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 9 сентября, комментируя заявление командующего войсками ЦВО об учениях в Киргизии.

Военные учения Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось, командующий войсками ЦВО Александр Лапин: заявил, что цели учений «Рубеж-2021» в Киргизии достигнуты, а приобретенный опыт послужит надежным гарантом выполнения задач в реальной боевой обстановке.

«Проблема тут не в том, что новые власти Афганистана сами по себе враждебно настроены к России или её союзникам или собираются нести на нашу землю радикальный ислам и терроризм — «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не свойственны глобалистские, экспансионистские устремления.

Проблема тут в большом количестве жителей Афганистана, принадлежащих к разным этносам, проживающим также в Киргизии, Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Казахстане. Большая их часть не захотят жить под властью «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и покинут страну. Куда им перемещаться, думаю, понятно.

С другой стороны, эти люди вряд ли будут готовы подчиняться законам тех стран, куда они перекочуют. Это создаёт существенный потенциал дестабилизации, тем более что в этих странах за последние тридцать лет существенно укоренился радикальный ислам с его известными требованиями.

К тому же, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут вытеснять из Афганистана не только афганцев, придерживающихся светского мировоззрения, но и радикальных исламистов, в том числе и тех, кто прошёл через Сирию.

Весь этот взрывоопасный потенциал будет обращать в свою пользу враждебная России Турция, мечтающая о «Великом Туране», а также использующие её, хотя и не только её, для дестабилизации Средней Азии, Казахстана и России США и Великобритания.

Угрозы, о которых я говорю, имеют отношение также к Китаю и Ирану, но это направление агрессии Запада против них второстепенное. Тем не менее, мы видим, что и с этими государствами по проблеме Афганистана и ситуации в Средней Азии наша страна плотно сотрудничает.

В случае же с нами это прямая и очень серьёзная угроза. В таких обстоятельствах и с учётом весьма условного характера границ в Средней Азии очень важно встретить и приближающуюся миграционную волну, и террористическую угрозу на наиболее отдалённых от России рубежах. Обратите внимание: следующие учения ОДКБ намечены на октябрь и пройдут они в Таджикистане», — отметил Михаил Демурин.

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