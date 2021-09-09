Новосибирск, 9 сентября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Новосибирской области, по данным на сегодня, 9 сентября, за минувшие сутки было выявлено 165 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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«Скончались ещё двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 58, 77 лет и две мужчин в возрасте 64 лет и женщины в возрасте 59, 70 73, 75, 78, 81, 83, 84 лет. Всего в регионе умерли 2752 человека, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 148 человек. На ИВЛ — 12 пациентов».

Всего в регионе зарегистрированы 60 008 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 4683 детей; 48 564 пациента выздоровели (+108 за сутки).