Москва, , 14:09 — REGNUM По итогам запланированных на 9 сентября московских приговоров Владимира Путина с Александром Лукашенко ожидается формальное одобрение 28 «союзных программ». На следующий день, 10 сентября, запланировано подписание этих документов на уровне правительств России и Белоруссии.

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Документы подготовлены совместными усилиями рабочих групп, созданных правительствами согласно президентским распоряжениям. В итоге, к декабрю 2019 года был подготовлен пакет документов из 31 «дорожной карты», призванный углубить экономическую интеграцию России и Белоруссии в формате Союзного государства.

В 2020 году «дорожные карты» были представлены как «союзные программы» в количестве 28 штук. Названия этих документов и содержание большей их части гражданам не известно, так как разработка и согласование проводились тайно.

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Из неофициальных источников известно, что в «союзных программах» содержатся меры по сближению проводимых правительствами и Центробанками России и Белоруссии политик в сферах промышленности и сельского хозяйства, финансов, налогообложения, торговли, транспорта, таможенного дела, туризма, а также других вопросов, включая согласованное макроэкономическое планирование.

По итогам переговоров 9 сентября, как ожидается, Владимир Путин и Александр Лукашенко объявят об одобрении пакета «союзных программ», разработанных в развитие экономического раздела подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. Подробнее о документах будет рассказано на запланированной после переговоров пресс-конференции.

Далее «союзные программы» должны подписать на правительственном уровне. С этой целью 10 сентября в Минске будет проведено заседание Совета министров Союзного государства. Одобренные на президентском и премьерском уровнях документы станут руководством к действию отраслевых министерств и ведомств.

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