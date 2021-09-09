Красноярск, 9 сентября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Красноярском крае 9 сентября проходит прямая линия с губернатором региона Александром Уссом. Один из вопросов был посвящён деятельности артелей старателей и возникающим из-за этого экологическим проблемам.

Цитата из к/ф «Территория». реж Александр Мельник. 2014. Россия Золотодобыча

В частности, по словам задавшего вопрос жителя края, река Мана из-за деятельности старателей превратилась в «сплошную глиняную реку». Усса попросили «навести порядок с соблюдением регламентов старательскими артелями».

В ответ Усс напомнил о трагедии в Курагинском районе, где в 2019 году при прорыве дамбы погибли 20 человек.

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По словам губернатора, к этой трагедии привело несоблюдение элементарных экологических и технологических требований.

К печальным экологическим последствиям, коснувшимся рек Мана и Мина, привели факты несоблюдения технологий, отметил глава региона. Летом 2021 года было зафиксировано около 30 грубых нарушений. Материалы находятся в прокуратуре.

Усс подчеркнул, что «часть нарушений уже повлекла штрафы и реакции, но этого недостаточно». Когда артель продолжает работать варварским образом, надо отзывать лицензию.

Решение относительно наказания принимает прокуратура и другие надзорные органы. «Я использую все имеющиеся у меня возможности для того, чтобы прекратить варварскую эксплуатацию этих рек», — пообещал Усс.

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