Киев, 9 сентября, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Национальный банк Украины принял решение повысить учетную ставку с 8,0% до 8,5%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Об этом регулятор объявил сегодня, 9 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Новая учётная ставка вступает в силу уже с 10 сентября.

Напомним, что до марта нынешнего года учетная ставка на Украине долгое время была на рекордно низком уровне 6%, после чего начался её постепенный рост.

Ранее глава украинского нацбанка Кирилл Шевченко рассказал, что банк готов повышать учетную ставку, если фундаментальное инфляционное давление усилится и будет представлять угрозу для достижения инфляционной цели 5% в 2022 году.