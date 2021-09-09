Флоренция, Италия, 9 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заявил, что после матчей иногда пьёт пиво. Об этом 9 сентября сообщается на сайте клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Кокорин

«Я люблю пиво, но не люблю другие спиртные напитки. После матчей я иногда пью пиво. Не люблю водку», — сказал Кокорин.

По его словам, в Италии нормально за ужином выпить бокал вина

Он рассказал, что в «Фиорентине» составляют для игроков специальные меню, но он иногда ест в фастфуде. При этом он добавил, что работа над питанием и восстановлением имеет большое значение.

Напомним, Кокорин перешёл в «Фиорентину» в январе 2021 года из московского «Спартака». Его контракт рассчитан до 2024 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «Фиорентины» приняло решение избавиться от Кокорина.