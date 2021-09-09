Новосибирск, 9 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Новосибирская область сегодня, 9 сентября, получила очередную партию вакцины от коронавируса — 16 200 доз «Спутника V». Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

75.ru Вакцинация от коронавируса

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По словам министра, в общей сложности в регион поступило 999 065 комплектов вакцин от коронавируса. Первым компонентом вакцинированы 703 913 жителей, полный курс вакцинации прошли 649 918 человек.

В Новосибирской области в настоящее время развернуто 95 пунктов вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках, 23 мобильных пункта на территории Новосибирска и десять мобильных пунктов в области, организовано 97 мобильных прививочных бригад.