Минск, 9 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Представителей ряда стран и международных организаций для наблюдения за ходом совместных белорусско-российских военных учений «Запад-2021» пригласила Белоруссия. Об этом 9 сентября рассказал на брифинге начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского Министерства обороны генерал-майор Олег Воинов.

Пресс-служба Министерства обороны РФ Учения

«Несмотря на то, что в соответствии с Венским документом (2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности) приглашение наблюдателей на учение «Запад-2021» не является обязательным, Республика Беларусь с целью повышения мер транспарентности и открытости на добровольной основе с соблюдением принципа паритета пригласила в качестве наблюдателей представителей Литовской Республики и Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ», — приводит его слова пресс-служба минобороны Белоруссии.

Также Воинов уточнил, что приглашения для наблюдения за учениями были в том числе направлены в ООН, Международный комитета Красный Крест, военно-дипломатический корпус иностранных государств, которые аккредитованы при посольствах своих стран в Белоруссии.

«Кроме того, для наблюдения и освещения в средствах массовой информации активной фазы ССУ «Запад-2021» аккредитовано около 60 представителей СМИ, из них 23 иностранных», — добавил начальник департамента международного военного сотрудничества белорусского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные стратегические учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021» начались в Нижегородской области.