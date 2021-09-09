Москва, , 14:05 — REGNUM Вмешательство Соединенных Штатов в дела Ирака, Ливии и Сирии привело к возникновению в них террористических организаций, ставших «головной болью» для всего мира. Об этом 9 сентября заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Армия США в Ираке

По его словам, главным уроком, который международное сообщество должно вынести из проводимой Вашингтоном антитеррористической политики, «может стать лишь понимание того, что борьба с терроризмом должна проводиться на равноправной основе и при неукоснительном соблюдении норм и принципов международного прав».

«Именно пренебрежение США международным правом, выразившееся в неправомерном вмешательстве во внутренние дела и нарушении территориальной неприкосновенности Ирака, Ливии, Сирии, в определенной степени привело к тому, что в указанных государствах возникли опаснейшие террористические организации, ставшие «головной болью» для всего мира», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сыромолотов заявил, что новые террористические вызовы появились в мире с 2001 года, когда в Нью-Йорке произошли теракты «9/11».

По его словам, Россия — один из важнейших участников многоаспектного сотрудничества по борьбе с терроризмом, которое идёт по всем упомянутым направлениям. Такая работа ведётся как в двустороннем формате, так и на различных международных площадках.

11 сентября 2001 года два здания Всемирного торгового центра в Нью-Йорке полностью разрушились после того, как их протаранили два угнанных террористами пассажирских самолёта.