Проверкой нападения на ребенка в Воронеже заинтересовался Бастрыкин
Воронеж, 9 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Ход проверки информации о нападении неизвестного мужчины на десятилетнюю девочку в Воронеже поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Об этом сообщили 9 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить об обстоятельствах происшествия. Ход проверки информации, появившейся ранее в СМИ, поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 сентября, в соцсетях появилась информация о том, что на улице Туполева Воронежа мужчина пытался напасть на десятилетнюю девочку — он схватил ребенка за волосы, пытался зажать ей рот, но девочке удалось вырваться и убежать. В СУ СКР по региону начали доследственную проверку.