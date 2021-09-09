Воронеж, 9 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Ход проверки информации о нападении неизвестного мужчины на десятилетнюю девочку в Воронеже поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Об этом сообщили 9 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

Sledcom.ru Глава СКР Александр Бастрыкин

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Кириллу Левиту доложить об обстоятельствах происшествия. Ход проверки информации, появившейся ранее в СМИ, поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 сентября, в соцсетях появилась информация о том, что на улице Туполева Воронежа мужчина пытался напасть на десятилетнюю девочку — он схватил ребенка за волосы, пытался зажать ей рот, но девочке удалось вырваться и убежать. В СУ СКР по региону начали доследственную проверку.