9 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили потасовку, которая произошла 9 сентября в Верховной раде.

Оксана Переможенко, , 15:32 — REGNUM Депутат украинского парламента Гео Лерос (ранее исключенный из фракции «Слуга народа») и депутат Рады Николай Тищенко из фракции «Слуга народа» подрались в Раде после того, как Лерос стал требовать обсудить задержание россиян (так называемых «вагнеровцев». — О. П.) в Минске в 2020 году, сообщают украинские СМИ.

Верховная рада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки, — господин Зеленский или… Ермак (глава офиса президента Украины Андрей Ермак. — О. П.) слили эту спецоперацию. Господин Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на должности, но вы превращаете эту страну в мафию», — сказал Гео Лерос, выступая в парламенте Украины.

После данных слов Николай Тищенко начал вырывать у Гео Лероса микрофон и выталкивать его с трибуны. За Лероса заступились депутаты из других фракций, отмечая, что он может говорить что угодно, так как на Украине есть свобода слова. В итоге Тищенко отпустил Лероса и последний смог завершить своё выступление.

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Инцидент в украинском парламенте обсудили на YouTube-канале «Наш». Многие возмутились поведением украинских депутатов, отметив, что Украину такие инциденты не прославляют.

«Клоунское государство! И это родина моего отца? Украина моего отца была сильной, разумной и культурной. А это уже родина Бандеры и Шухевича! Позор Украине…» — написал Barseg2007.

«С последними выборами президента, Украина тормознула в развитии на 50−70 лет», — добавил Migual Fernandez.

«И после этого Украина демократическая страна и у нас свобода слова?» — не понимает «Дайвер».

Депутаты Верховной рады Rada.gov.ua

"Тищенко будет теперь решать, кто говорит по теме, а говорит не по теме. И сам же будет выгонять депутатов с трибуны», — возмутился «Игромания».

"Из такой цветущей страны сделали гадюшник», — добавила Надежда.

«Нельзя про Зеленского плохо говорить, ведь ему на второй срок президентства идти», — не без сарказма отметил Олег С.

«В цирк ходить не надо, в Раде как всегда балаган! Европейцы жгут. Позорище!» — пишет Tire Day.

«Что ни заседание, то мордобой. Сразу видно — успешная страна», — иронизирует Татьяна Д.

«Я такого еще не видел. Чтоб депутата оттаскивали от трибуны из-за того, что тот плохо о президенте сказал, это ноу-хау», — добавил Black Valse.

«Тищенко два слова связать не может. А руками хорошо машет. Сила есть — ума не надо», — отреагировала Оксана Д.

«Понабирали их под заборами и по объявлениям, вот они и ведут себя как шантрапа…» — написала Светлана С.

«Неужели самый мудрый народ на планете с «самой мощной армией на земле» выбрал себе таких правителей?» — с сарказмом добавил Владимир Р.

«Выбрали?.. Хуже не будет, говорите? Дальше будет только хуже и хуже», — считает Gavri1a.

Верховная рада Вадим Чуприна

«Просто поражает, обсуждают какую-то спецоперацию. Народу хаты топить нечем. Да… сливайте воду, господа-панове, с отопительной системы», — отреагировал Николай И.

«Как они себя ведут? Кто что хочет, то и делает, в детском саду дети ведут себя гораздо лучше», — пишет Liana P.

«Яркая демонстрация свободы слова по-украински в ВР Украины! Что же можно говорить об остальной Украине и состоянии дел со свободой слова в ней…» — отметил Mikhail B.

«Не могу представить ни одну цивилизованную работу, где можно было бы устраивать такое на рабочем месте и тебе за это ничего не было…» — подытожил Slavik K.

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