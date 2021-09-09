Москва, 9 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Те экономики, которые изолируют себя от остального мира, очень быстро начинают отставать в технологическом плане. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил профессор экономического права Висмарского университета Андреас Штайнингер, рассуждая о том, что пандемия воскресила идею экономического национализма.

Глобализация

«Пандемия поставила под сомнение политический идеал, — сказал профессор. — Мы не можем вернуться к структурам прошлого века. Международные цепочки поставок настолько переплетены, что высокотехнологичные продукты больше не могут производиться только за счет национального производства. Автомобили и смартфоны — хороший пример. В Германии производство автомобилей частично остановилось из-за отсутствия чипов, которые изготавливаются за рубежом. Опыт показывает, что изолировавшие себя экономики очень быстро отстают в технологическом плане. Отсутствие конкуренции делает жизнь предпринимателей более комфортной. Но это не способствует их развитию. И государственные субсидии тоже не способствуют инновациям».

Как подчеркнул Штайнингер, экономические связи сохраняются, несмотря на пандемию.

«Но надо сказать, что эйфория глобализации прошла, — уточнил профессор. — Почти все события, подобные пандемии, имеют две стороны. Деструктивную и позитивную, связанную с появлением чего-то нового».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о будущем мировой экономики высказался бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон.