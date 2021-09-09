Тбилиси, , 13:58 — REGNUM 72% жителей Грузии против того направления, в котором развивается Грузия. Об этом говорится в социологическом исследовании международной компании Edison Research, обнародованном 9 сентября на телеканале «Формула».

Опрос

По данным опроса, только 28% респондентов сказали, что читают правильным то направление, в котором развивается страна. Исследование проводилось с 15 августа по 5 сентября. В нём участвовали 1500 человек. Погрешность составила 3%.

Компания регулярно проводит опросы в Грузии. В сентябре 2020 года против текущего куса республики высказались 57%, а поддержали — 43%. С тех пор число недовольных развитием страны росло.

Напомним, в Грузии на 2 октября назначено проведение выборов в органы местного самоуправления. Лидеры оппозиционных партий называют эти выборы «референдумом», на котором граждане страны должны показать своё отношение к правящей партии «Грузинская мечта».

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