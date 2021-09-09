Москва, 9 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Пандемия не смогла объединить страны для борьбы с ней, как на это многие надеялись в начале распространения коронавирусной инфекции по планете. Об этом 9 сентября заявил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп на IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нужно честно признать, что надежды, что пандемия нас объединят, они оказались иллюзией. Точка», — сказал Шепп.

При этом в борьбе с пандемией есть и положительные стороны. Например, мировая наука смогла в сжатые сроки создать около десяти качественных вакцин против новой инфекции.

«Наука, в том числе в России, подарила человечеству более 10 хорошо функционирующих вакцин. В кротчайшее время мы получили три или даже четыре хорошие вакцины только из России», — заявил Шепп.