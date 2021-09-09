Санкт-Петербург, 9 сентября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Петербурге сотрудники службы собственной безопасности полиции задержали участкового, который присвоил квартиру умершего без наследников горожанина. Об этом 9 сентября ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мвд.рф Участковый

Сообщение о противоправном завладении недвижимым имуществом в полицию поступило в сентябре текущего года. Уже 7 сентября сотрудники службы собственной безопасности Главка задержали старшего участкового уполномоченного 26 отдела полиции Красногвардейского района.

Как выяснилось, в период с марта по ноябрь 2018 года в составе преступной группы он совершил действия по незаконному отчуждению квартиры умершего гражданина, не оставившего наследников. После чего недвижимость продали за сумму не менее 3,3 млн рублей третьим лицам. Таким образом государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

«В отношении указанного сотрудника и других лиц возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), — рассказали в ведомстве. — Материалы дела переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства».

Как уточнили ИА REGNUMв прокуратуре Санкт-Петербурга, ведомство поставило на контроль ход и результаты расследования по уголовному делу возбужденному по факту совершения мошенничества с недвижимостью умерших граждан.