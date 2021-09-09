Москва, 9 сентября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Российские предприятия выпустили в 2020 году 1,43 млн единиц автомобильной техники. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM Автопром

Таким образом, объём производства автотранспортных средств в прошлом году снизился по сравнению с 2019 годом на 17%. Почти половина от общего объёма произведенной в 2020 году в России автотранспортной техники пришлась на предприятия АвтоВАЗ, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» и «Автотор».

Так, АвтоВАЗу принадлежит доля в 21%, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» — 15,3%, а «Автотору» — 10,9%.

Доля «Фольксваген Груп Рус», ГАЗ, «ЛАДА Ижевск» и «Рено Россия» в общем объёме выпущенной в прошлом году автотранспортной техники составляет 5 — 9%. Меньше 5% этот показатель оказался у «Тойота Мотор», «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус», КамАЗа, УАЗа и «Соллерс».

Напомним, по итогам июля 2021 года производство легковых автомобилей на заводах в России снизилось на 9,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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