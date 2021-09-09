Курган, 9 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Подарки из Москвы Кургану в виде 20 бывших в эксплуатации автобусов большой вместимости оказались с подвохом и не все оказались работоспособными. Об этом сообщает горадминистрация столицы Зауралья в ответ на вопросы курганцев на портале «Обратись».

Sidik iz PTU Автобус ЛиАЗ-5256

"Около года назад в город поступили автобусы большой вместимости из Москвы. Почему из двух десятков — на улицах города заметно два-три автобуса? А где же остальные?», — спрашивают жители Кургана.

В департаменте развития городского хозяйства администрации города Кургана пояснили, что 20 автобусов из Москвы на правах аренды переданы восьми перевозчикам, обслуживающим муниципальную маршрутную сеть.

«В настоящее время транспортные предприятия проводят техническое обслуживание данных автобусов. Часть уже работает на маршрутной сети города. Из-за технической неисправности бывают случаи сходов автобусов с маршрутов. По мере проведения технических работ необходимых для эксплуатации автобусов, они будут выпущены на линию», — ответили в горадминистрации Кургана.

Напомним, безвозмездные автобусы марки «ЛИАЗ» прибыли в Курган из Москвы в ноябре 2020 года. До этого они по 6−7 лет курсировали по улицам столицы России. В народе их прозвали «списанными», хотя, как уверяли власти столицы Зауралья, транспортные средства находятся в рабочем состоянии.