Москва, 9 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Снижение средних розничных цен на бензин и дизельное топливо на 0,3% и 0,1% соответственно не является какой-то устойчивой тенденцией в России. Подобное не наблюдалось уже почти год, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономики промышленности РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Каленов.

Mustangoil.ru Бензин

«Причин здесь может быть несколько. Во-первых, постепенно снижается сезонный спрос. Сезон отпусков пошел на спад, близится окончание периода сбора урожая.

Во-вторых, окончание ремонтных работ на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.

Кроме того, это может быть просто своеобразным маркетинговым ходом нефтяников: снижение эпизодическое и в целом незначительное, а разговоры об этом будут не утихать несколько дней.

Оптовые цены в России по-прежнему остаются высокими, поэтому автовладельцам не стоит ожидать дальнейшего понижения розничных цен на АЗС», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстат, розничные цены на топливо в России за неделю с 30 августа по 6 сентября впервые за год снизились.

Читайте также: В России впервые за год снизились цены на бензин