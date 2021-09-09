Сараево, 9 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Непризнанный ООН представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт встретился 8 сентября в Белграде с патриархом Сербским Порфирием. Об этом сообщила на своем официальном сайте Канцелярия верховного представителя 9 сентября.

Spc.rs Патриарх Сербский Порфирий

В сообщении подчеркивается, что Шмидт во время визита в Белград «воспользовался случаем», чтобы встретиться и обменяться мнениями о ситуации в регионе с главой Сербской православной церкви.

«Собеседники договорились о том, что будут поддерживать контакт», — пишет в сообщении Канцелярии верховного представителя в БиГ.

Напомним, что 9 сентября в Белграде Шмидт встретился с президентом Сербии Александром Вучичем, который попросил его подходить к событиям в БиГ «сбалансированно и беспристрастно».

Республика Сербская, Россия и Китай не признают Шмидта легитимным верховным представителем, так как его кандидатура не была одобрена СБ ООН.