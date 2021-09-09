Москва, 9 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Свыше 100 тысяч российских малых и средних предприятий будут освобождены от плановых проверок благодаря продлению моратория на проверки на 2022 год. Как ранее сообщало ИА REGNUM, предложение о продлении моратория на 2022 год было озвучено на встрече президента с лидерами партии «Единая Россия» и поддержано во время съезда «Единой России» в августе текущего года.

ИА REGNUM Бизнес

«Считайте, прошло меньше двух недель, как оно было правительством реализовано. Это освободит от плановых проверок в следующем году более 100 тысяч малых и средних предприятий. Новый закон о государственном и муниципальном контроле, основные положения которого вступили в силу с 1 июля 2021 года, «должен в принципе привести к тому, что плановых проверок в отношении предприятий 4-й, 5-й и 6-й категории рисков не должно быть, а это в основном затрагивает малый и средний бизнес», — считает глава бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин.

«Продление моратория на 2022 год позволит исключить из ежегодного плана проведения проверок порядка 100 тысяч мероприятий. Плановые проверки в отношении представителей малого предпринимательства — кафе, небольших ресторанов, салонов красоты — в следующем году проводиться не будут. Вне пределов моратория останутся специфичные виды контроля, в том числе налоговый и таможенный, а также объекты с высоким риском, например, производства токсичных веществ или большие объекты массового скопления людей», — подчеркнул, в свою очередь, Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Мы продолжим мониторинг соблюдения моратория на плановые проверки МСП. Бизнес может обращаться за помощью в случае злоупотреблений на местах через специальный сервис. Он работает с прошлого года и доказал свою эффективность. Нами было получено 311 обращений о проведении незаконных проверок со стороны 39 контрольно-надзорных органов, в том числе регионального и муниципального уровней. Все поступившие обращения в оперативном порядке и совместно с органами контроля и прокуратурой были отработаны. Порядка 100 результатов проверок были отменены. Снижение административной нагрузки на бизнес проводится в рамках контрольно-надзорной деятельности, улучшения делового климата и формирования благоприятной регуляторной среды», — подчеркнул он.