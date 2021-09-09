Чита, 9 сентября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александр Галушка подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны договорились о формировании нового института подготовки доклада Общественной палаты президенту России. Подробности 9 сентября сообщает пресс-служба правительства региона.

Kremlin.ru Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

По словам Александра Галушки, президент России поставил ключевую задачу готовить не приглаженные отчеты, а выявлять проблемные вопросы, с которыми сталкиваются люди.

«Мы считаем, что составной частью доклада президенту России должен быть региональный срез. На примере конкретной территории нашей страны — Забайкальского края, мы бы хотели показать президенту, какие недоработки существуют в национальных проектах», — пояснил Александр Галушка.

Он также отметил, что целый ряд существенных вопросов требуют доработки в реализации национальных проектов не только в Забайкальском крае, но и в РФ.

«Ключевая проблема — национальные проекты пока не стали инструментом управления по выполнению целей, а являются еще одним способом расходования бюджетных средств. И это никак нельзя признать удовлетворительным и общественно-значимым, потому что людей интересует, ни как деньги потрачены, а когда жизнь станет лучше.

Во всех национальных проектах должен быть показатель удовлетворенности людей, именно реальное мнение людей, а не отчеты, которые докладывают, успешно либо нет, реализуются нацпроекты», — уточнил Александр Галушка.

По его мнению, существуют системные проблемы в реализации национальных проектов — несовершенство институтов и нормативной базы на федеральном уровне, которые проецируются на сбои на местах.

Как сообщало ИА REGNUM, на 11 национальных проектов, в рамках которых реализуются 34 региональных, в бюджете Забайкалья на 2021 год предусмотрено более 13 миллиардов рублей. Ассигнования увеличены на реализацию национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Международная кооперация».

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