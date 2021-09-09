Киев, 9 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В августе между президентом Владимиром Зеленским и его ближайшим помощником в офисе президента, давним другом и деловым партнёром, сооснователем «Квартала 95» Сергеем Шефиром произошла серьёзная ссора.

Цитата из к/ф Слуга народа 2. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Зеленский

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Украинская правда», материал опубликован 9 сентября.

Издание не пишет ничего о причине ссоры, но утверждает, что конфликт был настолько серьёзным, что Шефир даже вывез вещи из офиса и демонстративно не появлялся в офисе президента.

В материале говорится, что сейчас он формально продолжает работать на своей должности первого помощника президента, но уже не влияет «почти ни на что».

СМИ напоминает, что Шефир — человек, с которым Зеленский прошел весь путь от создания «Квартала 95» до президентства, и делает вывод, что глава офиса президента Андрей Ермак сумел постепенно свести к нулю влияние на президента его ближайших друзей.

ИА REGNUM напоминает, что 21 мая 2019 года Зеленский назначил Шефира первым помощником президента Украины. Его формальная задача на этом посту заключается в организации ежедневной работы работы главы государства. По информации СМИ, именно Шефир коммуницирует с крупнейшими финансово-промышленными группами страны.