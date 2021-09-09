Черкесск, 9 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии обнаружен опасный привет из прошлого — минометный снаряд, пролежавший в земле более 78 лет. Предположительно боеприпас остался здесь со времен Великой Отечественной войны. На территории республики велись бои за оборону Кавказа.

Yarnews.net Снаряд

«Очередной взрывоопасный предмет нашли в Зеленчукском районе. Предположительно им оказался 80−82-миллиметровый снаряд от миномета времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

На место происшествия были вызваны специалисты-взрывотехники Росгвардии, уничтожившие снаряд с учетом всех мер предосторожности, сообщили 9 сентября в пресс-службе МВД по региону.

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