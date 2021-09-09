Новая Усмань, Воронежская область, 9 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Уголовное дело из-за нарушений в частном доме престарелых в Новоусманском районе Воронежской области возбуждено после прокурорской проверки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября в пресс-службе надзорного ведомства.

СУ СК России по Тюменской области Сгоревший дом престарелых

С проверкой прокуроры пришли в частный дом престарелых в селе Нечаевка и обнаружили массовые правил пожарной безопасности, требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также требований по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель был привлечён к административной ответственности по ст.20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»), в его адрес внесено представление об устранении нарушений законодательства, по результатам рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечено должностное лицо. Однако последующая проверка выявила, что нарушения так и не устранены.

Руководителю Новоусманского МСО СУ СК по Воронежской области было направлено постановление и материалы, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст.238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области в январе 2021 года при пожаре в частном доме для престарелых погибли семь человек, а за месяц до этого в Башкирии пожар унес жизни 11 пожилых людей. В МЧС России тогда сообщили, что объекты жилого фонда стали чаще использоваться в качестве учреждений для престарелых, и предложили законодательно закрепить необходимость лицензирования таких услуг.