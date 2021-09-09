Москва, , 13:51 — REGNUM Западные критики и их российские сторонники для очернения выборов в Госдуму сконцентрировали своё внимание на снижении конкуренции и гонении на оппозицию, считает член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Информационная война Александр Горбаруков, ИА REGNUM

«Ход избирательной кампании этого года свидетельствует о том, что фейк-индустрия покоряет новые вершины производительности труда, выдавая на-гора объёмы все новой информации с подключением международных структур БДИПЧ ОБСЕ, Европарламента и ангажированных политиков», — цитирует слова Александра Брода Российскрое агентство судебной и правовой информации (РАПСИ), представившего доклад НОМ «Фабрика фейков и другие информационные риски и угрозы индустрии делигитимизации на выборах-2021».

По его словам, анализ свидетельствует о некоторых базовых технологиях дискредитации выборов: это фабрикация несуществующих нарушений, когда используется несколько типичных сюжетов, затем видео-материал выкладывается в сеть и становится вирусным роликом.

«В качестве нарушения используются материалы о тех событиях, которые произошли в другой стране, в другое время, а иногда ролики откровенно постановочные», — сказал Александр Брод, добавив, что также зачастую демонстрируются социологические, статистические, математические данные абсолютно надуманного характера о якобы массовых фальсификациях.

Глава НОМ также сообщил, что эксперты ассоциации ещё в конце 2020 года выпустили доклад, где сделали прогноз о том, какие фейки ожидаются в ходе избирательной кампании 2021 года.

«К сожалению, большая часть прогнозов осуществилась на деле», — отметил он.

Как сказал Александр Брод, в прошлогоднем докладе отмечалось, что основная ставка для подрыва доверия к выборам будет сделана на долгосрочное, изматывающее очернительство выборных институтов и постоянное создание в общественном мнении представления о фиктивности, ущербности российских выборов.

«Мы сейчас находимся как раз в той стадии, когда выборы еще не прошли, поэтому нас будут убеждать в том, что никаких оппозиционных кандидатов на выборы не допущено, избирательная кампания ведется с большими нарушениями. Сейчас у фейк-фабрик именно такой период, когда они будут пытаться убедить нас в том, что выборы совершенно нелигитмны, и все это не имеет смысла. А когда выборы пройдут, мы столкнемся с очередным массивом фейков, касающихся фальсификаций, вбросов, якобы имевших место каруселей, то есть всего, что якобы происходило в день голосования. А потом мы встретим третью волну фейков, связанных с подсчетом голосов. Мы увидим «отфотошопленные» таблицы, на которых не сходятся цифры, и массу других вещей, которые на самом деле не такие уж креативные, повторятся год от года», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анна Федорова.