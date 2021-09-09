Новосибирск, 9 сентября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания с завтрашнего дня, 10 сентября, начнёт подключать по заявкам социальные объекты и жилые дома к теплоснабжению. С учётом того, что запуск системы теплоснабжения занимает до двух недель, СГК предложила горожанам индивидуальные сроки начала отопительного сезона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Без отопления

Напомним, что отопительный период начинается по распоряжению мэра. Решение принимается, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха опускается до +8 °C градусов и ниже.

По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра с 12 по 15 сентября, среднесуточная температура в Новосибирске ожидается до 7−8 °C. 16 сентября метеорологи обещают небольшое потепление на несколько дней. Похолодание ожидается в конце месяца.

По словам заместителя главного инженера по режимам теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Романа Корниенко, с 10 сентября есть техническая готовность начать подачу тепла большей части жилых домов и социальных объектов. Инструкция, как подать индивидуальную заявку на тепло, опубликована на портале компании.

Всего Сибирской генерирующей компании предстоит подать тепло в Новосибирске более чем 500 социальным объектам и более 7 тыс. многоквартирных домов, в которых проживает около 1,3 млн человек.