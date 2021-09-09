Москва, , 13:50 — REGNUM На неопределенный срок отложен визит министра иностранных дел Руанды Венсана Бируты в Москву. Об этом 9 сентября сообщили в посольстве этой африканской страны в России.

Руанда Иван Шилов © ИА REGNUM

«Визит временно отложен. Сроки нового визита пока неизвестны», — приводит слова представительства посольства Руанды ТАСС.

При этом причины отмены визита главы МИД африканской страны не уточняются.

Отметим, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 10 сентября в Москве состоятся переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его коллегой из Руанды Венсаном Бирутой.