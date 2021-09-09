Пенза, 9 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. В Пензе с 2019 года велась реконструкция моста через реку Суру и подходов к нему от улиц Урицкого и Злобина. На эти цели в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было направлено 932,43 млн рублей, более 90% из которых федеральные средства. Сегодня, 9 сентября, после двухлетней реконструкции мостовое сооружение ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба мэрии.

Рnzreg.ru Бакунинский мост в Пензе

Длина обновленного дорожного объекта составляет около 135 метров, ширина чуть более — 22 метров. Предусмотрено три полосы движения с возможностью увеличения до четырех. Также обустроили велосипедную дорожку и пешеходную зону. На объекте в процессе реконструкции выполнили работы по устройству ливневой канализации, архитектурной подсветки моста и части набережной, освещению проезжей части моста и подходов к нему, переустройство наружных сетей газоснабжения, электроснабжения и сетей связи.

«Объект сложный, мы дважды прошли паводок. Работы велись и зимой, и летом, а иногда — в круглосуточном режиме. Проектные организации оперативно вносили изменения по ходу реконструкции, ресурсоснабжающие организации также оперативно шли навстречу, согласовывали наши изменения. В результате объект сдан в срок», — сообщил глава администрации города Андрей Лузгин.

Врио губернатора Олег Мельниченко подчеркнул, что реализация проекта стала возможной благодаря федеральной поддержке. За последние годы в дорожную отрасль Пензенской области поступило около 12 млрд рублей, уточнил он.

«Бакунинский мост — это важная транспортная артерия нашего города. Она соединяет районы ГПЗ, Ахуны, район Маяка. Это мост, который фактически «сшивает» две части нашего города. Я хочу поблагодарить мостостроителей, дорожников за огромную работу, которую они провели за прошедшие два года», — отметил Мельниченко.

В ближайшее время предстоит провести реконструкцию дороги на проспекте Строителей, дороги на улице Рябова и дорожную развязку на трассе М-5. Мельниченко выразил уверенность, что все задачи, поставленные перед регионом, будут выполнены.

В завершении торжественного открытия сотрудникам подрядной организации вручили благодарности. Церемонию завершил парад современной строительной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2022 по 2025 годы в Пензенской области планируют реализовать программы по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог к сельским населенным пунктам.

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