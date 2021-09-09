Москва, 9 сентября 2021, 13:48 — REGNUM Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова к отражению любых возможных угроз, исходящих из Афганистана, сообщил 9 сентября начальник Объединенного штаба организации Анатолий Сидоров.
Он добавил, что в ОДКБ не забывают о том, что «существуют проблемы на границе наших государств с Афганистаном».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что в настоящее время Россия еще пока не принимала никаких решений о признании радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, в Москве пытаются понять, насколько обещания и заявления радикального движения будут совпадать с его последующими действиями.
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