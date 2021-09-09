Москва, 9 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Глобальный энергетический переход необходим, но он не будет идти так быстро, как надеются. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Marie-Lan Nguyen Франсуа Фийон

«Я полагаю, что энергетический переход является необходимым. Этот переход будет более длительным, чем считают правительства. Почему? Во-первых, технологии перехода еще не очень зрелые, — сказал Фийон. — И они доступны далеко не всем странам мира. Например, в области транспорта и электромобилей предстоит сделать еще очень много. Есть много стран, которые вообще не в состоянии даже в среднесрочной перспективе получить доступ к таким видам транспорта. Трудно представить, что электромобили будут разъезжать по улицам африканских городов. Энергетический переход займет больше времени, чем считают сегодня».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фийон рассказал, чем может обернуться резкий отказ от мягкой денежно-кредитной политики.