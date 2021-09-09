Сеул, 9 сентября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. С 2 по 8 сентября в Южной Корее ежедневно выявляли более 170 случаев заражения коронавирусом среди школьников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования страны.

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По их словам, среднесуточный показатель составил 177,4 школьника. Среди преподавательского состава средний показатель составил 10,1 человек.

По состоянию на 10:00 8 сентября 19 808 школ или 96,9% от общего числа образовательных учреждений по всей стране перешли на очное обучение, 165 школ — проводят занятия дистанционно.

За последнюю неделю средняя посещаемость школ по стране составила 80,1%, что на на 7% больше, чем в первом полугодии.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2049 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 267 470.

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