Самара, 9 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. 468 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Сообщается, что всего в регионе выявили 94 300 случаев заражения этой инфекцией. При этом в регионе скончались 3433 пациентов с COVID-19, в том числе смерть 25 таких пациентов была констатирована за минувшие 24 часа.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в регионе справились с инфекцией 80 109 человек, в том числе 323 человек победили вирус за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 8 сентября в регионе за сутки выявили 465 носителей коронавируса.