Москва, 9 сентября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Риск, который может застопорить экономический рост, — это выход из удобных валютно-денежных политик. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 9 сентября в рамках IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому» заявил экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Lejdd.fr Франсуа Фийон

«США и Европа будут выходить из таких политик. И если это будет сделано правильно и постепенно, то это будет хорошо. А если такой выход будет жестким, то могут быть драматические и трагические последствия. Например, для развивающих стран. Там будет бегство капитала. Третий риск заключается в государственном долге. Он составляет большие объемы. В Северной Америке такие долги, что составляют большой риск для всей финансовой системы мира. И еще один момент — это рост напряженности в отношениях между США и Китаем. Это может иметь последствия для мировой торговли и для качества международного сотрудничества и обмена», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Фийон объяснил, какой еще риск угрожает мировой экономике.