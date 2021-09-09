Минск, 9 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Приостановка прокачки нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии осуществляется по плану. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба концерна «Белнефтехим».

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«Никакой экстренности нет. Всё штатно и согласовано в рамках плана графика прокачки нефти и без ущерба прокачки необходимых объёмов в направлении Венгрии», — отметили в пресс-службе.

В концерне пояснили, что в настоящее время осуществляется приём нефти по трубопроводу «Одесса — Броды», по которому прокачивается азербайджанская нефть.

Напомним, ранее официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил о приостановки предприятием «Белнефтехим» прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии до 13 сентября.